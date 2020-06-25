Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya mektubu /25 Haziran 2020 22:39

Yunanistan'dan UNESCO'ya Ayasofya mektubu

Yunanistan Kültür Bakanı UNESCO'ya bir mektup yazarak Türkiye'nin olası Ayasofya kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, perşembe günü UNESCO'ya Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme planları ile ilgili bir mektup yazdı.

Yunan haber sitesi Kathimerini'nin İngilizce sitesine göre Mendoni, "Anasoyfa'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir" dediği mektubunda Ayasofya'nın 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından insanlığa bırakıldığını söyledi.

Mendoni, mektubunda, "Türk hükümeti ve Erdoğan'ı fanatik milliyetçi ve dini duyguları ateşlemekle" suçladı.

Bu adımla bu mirasın uluslararası değerinin azaltılmaya çalışıldığını ileri süren Mendoni, Türkiye'nin Ayasofya'yı 1985 yılında insanlık mirası olarak tanımlayan UNESCO'dan önce izin alması gerektiğini öne sürdü; Türkiye'nin onay almadan Ayasofya'yı cami yapması takdirinde UNESCO'yla yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini iddia etti.
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