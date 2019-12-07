Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'dan yeni hamle: Uluslararası alanda Pontus soykırımını tanıtacağız /07 Aralık 2019 16:32

Yunanistan'dan yeni hamle: Uluslararası alanda Pontus soykırımını tanıtacağız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye sert eleştiriler yöneltti. Ankara'nın 'bölgesel liderlik için saldırgan' politika yürüttüğünü öne süren Miçotakis, "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" dedi.

SHABER3.COM

Yunanistan Başbakanı, "Pontus soykırımı, modern Yunan tarihinde trajik bir fasıl ve içinde dünyanın her yerinde bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli dersleri barındırıyor” ifadelerini kullandı.

Euronews'te yer alan habere göre uluslararası soykırım suçlarıyla ilgili Atina'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Miçotakis, tarihteki soykırım suçlarının ilerde tekrarlanmaması için önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, Avrupa Parlamentosu aracığıyla, İsrail ve Ermenistan ile işbirliğiyle “Pontus soykırımını” uluslararası kamuoyunun gündemine getireceği taahhüdünde bulundu.

Türkiye'ye saldırganlık suçlaması

Yunanistan Haber Ajansı'na (ANA) göre, konuşmasında Türkiye’ye sert eleştireler yönelten Miçotakis, Ankara’yı, “geniş bir bölgede alışılmamış bir bölgesel liderlik için saldırgan tavır içine girmekle” suçladı.

Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma ile Doğu Akdeniz’deki gelişmelere atıfta bulunan Miçotakis, “İlk defa fırtınalarla karşılaşmayan Yunanistan her seferinde zorlukları dirençle atlatıp, sakin denizlere geri dönmesini başardı.” ifadesini kullandı.

Miçotakis, gelecek hafta parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle kapalı oturumda bu konularla ilgili hükümetin bilgi vereceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan'dan yeni hamle: Uluslararası alanda Pontus soykırımını... Sonraki Haber >>

Saadet listesi: Türkiye bunları dinledi

Saadet listesi: Türkiye bunları dinledi

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

Cumhuriyet Savcılığından Çiğ Köfteciliğe

Cumhuriyet Savcılığından Çiğ Köfteciliğe

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:20:28