Yunanistan'ı memnun eden gelişme : Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerini araştırmakla görevli Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya Limanı'na demir attığı bildirildi.





Gelişmeyi memnuniyetle karşılayan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, Oruç Reis araştırma gemisinin Türkiye'ye dönmüş olmasının "olumlu bir adım" olduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ise Türkiye'yi, Doğu Akdeniz'deki ekonomik bölgelerin kesin sınırlarının belirlenebilmesi için bir diyaog kurulması konusunda yeni adımlar atmaya çağırdı. Türkiye, Oruç Reis gemisinin faaliyet süresini ay başında 12 Eylül'e kadar uzatmıştı.







Türkiye'nin Oruç Reis ile ağustos ayının ikinci haftasından bu yana Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hak ettiği bölgelerde araştırma yapması Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında büyük gerginliğe neden olmuş, Türkiye'yi sert şekilde eleştiren Avrupa Birliği (AB) de Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu. Yunanistan Türkiye'nin bölgedeki araştırma faaliyetlerinin "yasa dışı" olduğunu iddia ediyor. İddiaları geri çeviren Türk hükümeti ise araştırma yapılan bölgelerin Türkiye'nin kıta sahanlığına dahil olduğunu savunuyor.