Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı yandı: Kapasitenin beş katı insan var

Sabaha karşı yaklaşık 13 bin sığınmacının kaldığı Moria mülteci kampının farklı noktalarında henüz tespit edilemeyen sebeplerle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmeye çalışılan yangında kısa süreli panik yaşanırken, olayla ilgili ölen ya da yaralanan olmadı.







Euronews'te yer alan haberde yangın sebebiyle kampta büyük maddi hasar meydana gelirken, sığınmacıların karantina sebebiyle öfkeli olduğu ve alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine direndiği belirtildi.





Moria mülteci kampı Somali asıllı bir sığınmacıda Covid-19 çıkması sebebiyle karantinaya alınmış, yapılan testlerde toplam 35 sığınmacının enfekte olduğu tespit edilmişti. Söz konusu 35 mülteci daha sonra farklı bir bölgeye yerleştirilirken, yetkililer çıkan yangında buranın etkilenmediğini açıkladı.





Kapasitesinin 5 katı mülteci barındırıyor





Moria mülteci kampı yaklaşık 2500 kişi kapasiteli olmasına rağmen 13 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor. Aşırı kalabalık ve hijyen eksikliği sebebiyle bölgede salgın hastalıkların yayılma riski oldukça yüksek.







