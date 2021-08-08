Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'ın Evia adasındaki yangın altı gündür kontrol altına alınamadı /08 Ağustos 2021 19:04

Yunanistan'ın Evia adasındaki yangın altı gündür kontrol altına alınamadı

Yunanistan'ın Evia adasında altı gün önce başlayan orman yangını hâlâ kontrol altına alınamadı. Vali Fanis Spanos "Devasa bir alan yandı" dedi.Yunanistan'ın Evia adasındaki orman yangınları altı gündür söndürülemiyor. Yüzlerce kişi tahliye edilirken, yeni tahliyeler için feribotlar bekletiliyor.

SHABER3.COM

Evia'daki yangını söndürmek için 570'den fazla itfaiyecinin mücadele ettiği, adanın farklı noktalarında çoğunluğu yaşlı 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı. Vali Fanis Spanos, adanın özellikle kuzeyindeki durumun yaklaşık bir haftadır 'çok zorlu' olduğunu belirterek "Devasa bir alan yandı" dedi.

Öte yandan, başkent Atina'nın kuzeyindeki yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Bununla birlikte, sıcak hava koşulları nedeniyle Atina yangınının yeniden harlanmasından endişe ediliyor.

Son 30 yılın en sıcak günlerini geçiren Yunanistan'da geçtiğimiz hafta çıkan yangınlara karşı ordu devreye sokulmuştu. Aralarında Fransa, Mısır, İsviçre ve İspanya'nın da bulunduğu bir dizi ülke de Yunanistan'a yardım göndermişti. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan'ın Evia adasındaki yangın altı gündür kontrol... Sonraki Haber >>

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Orman yangınları Yunanistan'ını da zorluyor

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

Kamyoncu, tartıştığı motosikletliye böyle çarptı: Yer Ankara

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:14