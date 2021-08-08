Yunanistan'ın Evia adasındaki yangın altı gündür kontrol altına alınamadı

Evia'daki yangını söndürmek için 570'den fazla itfaiyecinin mücadele ettiği, adanın farklı noktalarında çoğunluğu yaşlı 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı. Vali Fanis Spanos, adanın özellikle kuzeyindeki durumun yaklaşık bir haftadır 'çok zorlu' olduğunu belirterek "Devasa bir alan yandı" dedi.







Öte yandan, başkent Atina'nın kuzeyindeki yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Bununla birlikte, sıcak hava koşulları nedeniyle Atina yangınının yeniden harlanmasından endişe ediliyor.





Son 30 yılın en sıcak günlerini geçiren Yunanistan'da geçtiğimiz hafta çıkan yangınlara karşı ordu devreye sokulmuştu. Aralarında Fransa, Mısır, İsviçre ve İspanya'nın da bulunduğu bir dizi ülke de Yunanistan'a yardım göndermişti.



