Samanyolu Haber /Gündem / Ege ısındı Yunanistan'dan taciz ateşi iddiası /11 Eylül 2022 00:29

Ege ısındı Yunanistan'dan taciz ateşi iddiası

İçişleri Bakanlığı Yunanistan'dan Bozcaada'da Ro-Ro gemisine taciz ateşi açıldığını duyurdu. Bu olay akıllara 2014 yılındaki 30 Mart'taki seçimler öncesi gündeme gelen ses kaydını ve 1955 yılındaki 6-7 Eylül Olayları'nı başlatan Selanik'teki Atatürk evine yapılan saldırıyı getirdi.

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İçişleri Bakanlığı Yunanistan'dan Bozcaada'da Ro-Ro gemisine taciz ateşi açıldığını duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.27'de Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı bildirildi. 

Son olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı şunlar kaydetti: "Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı olay anına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin ateş açması ve Ro-Ro gemisindeki isabetler yer alıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA PROTESTO EDİLDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimlerde bulundu. Olayın protesto edildiği, durumun vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesinin talep edildiği öğrenildi.

Bu olay akıllara 2014 yılındaki 30 Mart'taki seçimleri öncesi gündeme gelen ses kaydını ve 1955 yılındaki 6-7 Eylül Olayları'nı getirdi. O dönem Türkiye ile Suriye arasında gerilen ipler, savaş ihtimalinin kamuoyunda yüksek sesle konuşulur hale gelmesine neden olmuştu. Bunun üzerine internete sızdırılan Suriye ilgili son ses kaydı gündemde büyük etki oluşturmuştu. Ses kaydında MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen ses kaydında, "Gerekirse Suriye'ye dört adam gönderirim. Türkiye'ye 8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim, Süleyman Şah Türbesine'de saldırtırız." ifadeleri geçiyordu. 

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