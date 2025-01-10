Yunus Emre Enstitüsü’nde yeni skandal: Devletin parasıyla dünya gezisi yapmışlar





ÇİFTER ÇİFTER MAAŞ

Yunus Emre Enstitüsü’nün çifte maaşlı yöneticilerinin Brezilya’daki Rio karnavalı dahil Pekin, Paris, Roma, Berlin, Madrid, Kahire, Köln ve Viyana’daki etkinliklere gittiği ortaya çıktı. Yöneticilere Euro bazında harcırah ödendi, otelleri ile yeme-içme masrafları Enstitü kasasından karşılandı.Sözcü’den Ali Gülen‘in haberlerine göre Enstitü yöneticilerinin, “Etkinliğe gidiyoruz“ diyerek Pekin, Paris, Roma, Brezilya (karnavalıyla meşhur Rio de Janeiro), Berlin, Madrid, Kahire ve Köln, Viyana’ya gönderildiği belirlendi.Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ve MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Yalçın’ın istifasıyla patlayan Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzluk, sahte fatura, adam kayırma, kara para taşıma skandalları 65 ülkeyi sardı. 17 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığı öne sürülen, eski başkanı Şeref Ateş Almanya’ya firar eden, adı gizli tutulan 8 yöneticisi ise mahkemece tutuklanan Enstitü’nün tam bir arpalığa dönüştüğü anlaşıldı.Bunlara günlük Euro bazında harcırah ödendi, otelleri ve yeme-içmeleri karşılandı. Bazı enstitü yöneticilerinin ise, Almanya’ya çanta içinde 270 bin Euro sokmak isterken yakalandıkları, Almanların bunu ‘kara para’ statüsüne alıp soruşturma başlattığı ve bunun henüz sonuçlanmadığı öğrenildi.Yunus Emre Enstitüsü’nün 66 ülkede 92 ofisi bulunuyor.66 ülkede 92 ofisi bulunan Enstitü’ye Türkiye’den “bakan yardımcılığı, hocalık ya da bakan özel kalemi“ olarak zaten maaş alanlar atandı, çifte maaşlı oldular. 3500 Euro ek maaş ve kira yardımı ödendi. Çoğu iktidara yakın çevreden. Bürokrat görevlendirmelerinde Kültür Bakanlığı ile Başkan Yardımcıları Serdar Çam ve Batuhan Mumcu etkili oldu.Aralık 2024’te görevden alınan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ayşe Yorulmaz’ın yerine Türk- Alman Üniversitesi’nden H.Y.A. gönderildi. Yeni başkan Abdurrahman Aliy’in Türk Alman Üniversitesi’nden tanıdığı H. Y. A. Viyana’ya tayin oldu.İstanbul Üniversitesi’nden ilahiyatçı N. G. gönderildi.Berlin, Roma, Bakü’ye Kültür Bakanlığı görevlileri atandı.Roma: Bakanlıkta özel kalem S.Ö.Berlin: TİKA’da özel kalem S.K.Bakü: Özel kalem G.B.Ankara’da Başkan Yardımcılığı’na İstanbul Üniversitesi’nden C. Ş. atandı. Yeni başkanın asistanı Z. E., Ankara’da Dış İlişkiler Müdiresi yapıldı.