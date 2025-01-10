Samanyolu Haber /Dünya / Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzluk hakkında dikkat çeken iddia /10 Ocak 2025 01:04

Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzluk hakkında dikkat çeken iddia

Türkiye'de gündem olan yolsuzluk skandalı, Almanya'da Yunus Emre Enstitüsü'ne yönelik kara para soruşturmasına ön almak için basına sızdırıldığı iddia ediliyor.

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Yunus Emre Enstitüsü’nde yaşanan yolsuzluk operasyonunun ardından Almanya’da da kuruma yönelik bir kara para soruşturması olduğu iddia ediliyor.

Üst düzey bürokratların adının karıştığı yolsuzluk çarkında, geçtiğimiz yıllarda Almanya’ya sokulmaya çalışılırken yakalanan 240 bin euroluk nakit paranın etkisi olduğu belirtiliyor. İddialara göre, Avrupa’da yürütülen kara para soruşturmasının kurumun şubelerine sıçrama ihtimalini engellemek için Türkiye’de basit bir yolsuzluk operasyonu olarak kamuoyuna duyuruldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi AKP’nin kalelerinden birinden konunun nasıl savcılığa sevk edildiği merak konusu. Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce tutuklanan 2 Yunus Emre yetkilisi, Almanya’ya elden yüklü miktarda para sokmaya çalışırken yakalandı ve Alman yargısı konuyu incelemeye aldı. Kara para soruşturmasının Avrupa’daki kurum ve kişilere sıçramaması için Türkiye’de AKP’nin arka bahçesi sayılan enstitüde yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Şu an konu münferit bir yolsuzluk olarak ele alınıyor ve bu şekilde sonuçlandırılacak.

Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzlukla ilgili gözaltına alınan 18 kişiden 8 kişi tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari eski Başkan Şeref Ateş ise kumpasa uğradığını ileri sürerek üstü kapalı tehditlerde bulundu: “Ben malvarlığımı açıklıyorum, herkes açıklasın.”

Gazeteci Fuat Karazeybek, sözde yurt dışında Türkçe öğretmek için kurulan Yunus Emre Enstitüsü’ndeki milyonları bulan yolsuzluğun arkasındaki gerçekleri araştırdı:


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