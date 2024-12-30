Yunus Emre Enstitüsü’nün başkanı fatura skandalının ardından yurt dışına kaçtı

SÖZDE TÜRKÇEYİ YAYGINLAŞTIRACAKLARDI

Yunus Emre Enstitüsü’nde yaşanan naylon fatura skandalı sonrası başkan Ateş’in yurt dışına kaçması ve kaybolan 100 milyonlarca liraya ne olduğu DW’de de haber oldu.





Yunus Emre Enstitüsü’nün 2020-2022 yılları arasında naylon faturalarla soyulduğunun ortaya çıkmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğünün şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri geçen yaz Yunus Emre Vakfı’nı incelemeye aldı. Müfettişler, sahte fatura kesen, ticari faaliyeti bulunmayan tabela şirketler ile Yunus Emre Vakfı’nın ilişkisi olduğunu belirledi. 26 Temmuz 2024 tarihinde Yunus Emre Vakfı’na yazı gönderen vergi müfettişi, vakıftan faturalarla ilgili belge ve açıklama talep etti.









Yunus Emre Vakfı’nda naylon fatura skandalının ortaya çıkmasının ardından dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Vakfa bağlı olarak kurulan Yunus Emre Enstitüsü’nün başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrası kayıplara karıştı.Yolsuzluk haberlerinin ardından görevden alınan Yunus Emre Enstitüsü’nün başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş bu karardan 3 gün sonra Almanya’ya gitti ve bir daha dönmedi. Şeref Ateş’in Almanya ve Malta’da çeşitli mal varlıkları edindiği diğer iddialar arasında.Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında 70'e yakın ülkede Türkçeyi yangınlaştırma ve Türkiye’yi tanıtma iddiasıyla kurulmuştu. Ama yüz milyonlarca liralık yolsuzluk skandalı ile gündem oldu. Olayın kamuoyuna yansıması sonrası 9 yıllık bürokrat Almanya’ya kaçarken AKP’li Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile ile MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın istifa etmişti.