Samanyolu Haber /Gündem / Yunus Emre Enstitüsü operasyonu: Eski yönetimden 18 kişi gözaltında! /02 Ocak 2025 10:28

Yunus Emre Enstitüsü operasyonu: Eski yönetimden 18 kişi gözaltında!

Ankara Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinde aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinde aralarında olduğu 18 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı. Aralarında destek daire başkanı çeşitli başkan ve yöneticilerin ve şirket sahiplerinin olduğu bildirildi.

ESKİ BAŞKANIN YURT DIŞINA KAÇTI
Operasyon kapsamında, kimi çevreler tarafından yurtdışına kaçtığı öne sürülen, yakınlarının ise Almanya’da tedavi gördüğünü belirttiği Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in de evine gidildiği, ancak evde kimse olmadığı için arama veya gözaltı yapılamadığı bildirildi.

Şeref Ateş’in Suriye’de savaş bölgesinde kurum adına yapılmış gibi harcamalar göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişinin, 4 gün gözaltı süresi boyunca Ankara Emniyet Müdürlüğünde sorgulanması yapılacağı öğrenildi.
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