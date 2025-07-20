Yunus Emre Enstitüsü'nde milyonlar nasıl aktarıldı? İşin içinde 'film' de var!

Yunus Emre Enstitüsü’nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında en dikkat çeken isimlerden biri, tutuklanan eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş oldu. Gençlik yıllarında Kurtlar Vadisi dizisinin teknik ekibinde çalışan Enes Ateş, ilerleyen dönemde dört film yönetti.





“TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ VİDEOLARI”

Nefes'te yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre Enes Ateş, sinema sektöründeki faaliyetlerini babasının yönettiği enstitüye de taşıdı. Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre Ateş'in bağlantılı olduğu All Production Film Yapım ve Ticaret Limited Şirketi, “Türkçe Öğretim Seti Videoları” adı altında enstitüye 2 milyon 400 bin TL tutarında dört fatura kesti.





25 BİN LİRAYA YAPTIRMIŞ

Ancak soruşturmada, bu ihalenin baştan sona kurgulandığı ve gerçek piyasa teklifleri yerine, sahte yan teklifler ile sürecin şekillendirildiği tespit edildi. Videoları piyasada 25 bin TL'ye yaptıran Ateş, ödemeyi ise Şeref Ateş’in görevden alınmasının ardından yapmadı.





“POLİSİYE FİLM YAPMAK İSTİYORUM”

Enes Ateş, 2022 yılında Anadolu Ajansı’na verdiği bir röportajda, gençlere yönelik çektikleri “Son Parti” filmi sonrası, “Bir polisiye film ve bir sanat filmi yapmak istiyorum. Önümüzdeki 2-3 yıla dair projelerim var” ifadelerini kullanmıştı.





MİLYONLARCA LİRALIK NAYLON FATURALAR

İddianamede, Enes Ateş’in bağlantılı olduğu firmaların aldığı işler toplamda 100 milyon TL’yi buluyor. Bu firmalardan biri olan Anadols Etkinlik’in, 1 Aralık 2023 - 7 Şubat 2024 tarihleri arasında enstitüye altı fatura kestiği ve şirketin Enes Ateş’e ait başka bir firmayla aynı adreste bulunduğu belirlendi. Anadols’a aktarılan 3 milyon 498 bin TL’lik kaynağın yaklaşık 2 milyon TL’sinin karşılıksız olduğu tespit edildi.





Bir diğer şirket, Ulak Entertainment Medya, 2019 yılında Enes Ateş tarafından kuruldu. Aynı yıl Selçuk Kaymakoğlu’na devredilen şirketin ismi daha sonra Anka Kongre Turizm olarak değiştirildi. Bu firma, 2019-2021 arasında 16 fatura kesti ve toplamda 1 milyon 931 bin TL’lik ödeme aldı. Bu tutarın 510 bin TL’sinin ise karşılıksız olduğu belirlendi.





Şirketin devamında adı geçen bir başka isim olan Selçuk Kaymakoğlu, 2021-2024 arasında Han Kültürel Eğitim Danışmanlık’ın tek yetkilisi olarak görev yaptı. Bu firma da 6 milyon 780 bin TL değerinde 18 fatura kesti. Ödemelerin 3 milyon 860 bin TL’si karşılıksız çıktı.





MÜFETTİŞLER 35 MİLYON TL’Yİ TESPİT ETTİ

Enes Ateş’in bağlantılı olduğu Anka Kongre firmasına, 30 Aralık 2023 - 3 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 59 milyon 144 bin TL ödeme yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri bu ödemelerin 35 milyon 613 bin TL’sinin karşılıksız olduğunu raporladı.