Yunus Emre Enstitüsü'nde yolsuzluk: 7'şer yıl hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yunus Emre Enstitüsü'nde naylon faturalarla 400 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırladığı iki ayrı iddianame Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 23 şüpheli hakkında 7'şer yıl hapis talep ediliyor.





Başsavcılık, kamu kaynakları ile finanse edilen Yunus Emre Vakfı'na bağlı Yunus Emre Enstitüsü'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak iki ayrı iddianame hazırladı.





DW Türkçe'nin haberine göre Aralarında vakfın Özel Kalem Müdürü Mustafa Duru, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Murat Çakır, eski Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Safiye Yurduseven ve firari eski Başkan Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş’in de aralarında bulunduğu 23 kişi “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ile suçlanıyor.





Görevden alındıktan üç gün sonra yurtdışına kaçan eski Vakıf Başkanı Şeref Ateş’in dosyası firari olması nedeniyle ayrıldı.