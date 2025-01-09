Yunus Emre Vafkı skandalı: Milyonlarca euro ve doları çantalarla Almanya'ya kaçırmışlar

Yunus Emre Enstitüsü, bundan yıllar önce Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak “İtibarımızı yükseltsin ve yabancılara Türkçe öğretsin” diye kurulmuştu, ancak önce iki önemli üst düzey yöneticinin, şu andaki Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ve MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Yalçın’ın istifa etmesi; ardından da 8 yöneticisinin yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanması günlerdir konuşuluyor. Daha ilginci, Enstitü’nün son başkanı Şeref Ateş’in de, hakkında arama kararı çıkınca Almanya’ya kaçtığı anlaşıldı.





Sözcü'nün haberine göre Enstitü’nün Almanya ayağını araştırırken ilginç bilgiler ortaya çıktı. 66 ülkede 92 ofisi olduğu söylenen Vakıf’ta 2020-2023 arası yaklaşık 20 milyon Euro’luk sahte fatura vurgunu olduğu iddia ediliyor.





ALMAN PASAPORTU

Özel sekreteri ve özel kalemi tutuklanan eski Başkan Şeref Ateş (60), 22 Aralık’ta Almanya’ya giderken “Kırmızı Alman pasaportu“nu kullandı, çünkü aynı zamanda çifte vatandaş hakkı vardı. Soruşturma çerçevesinde Köln ve Berlin’deki vakıf merkezi incelenirken, iki vakıf çalışanının iki yıl kadar önce çantalarla Ankara’dan 240 bin Euro’yu aşkın parayı Köln’e getirirken yakalandığı da ortaya çıktı. Ankara’dan, daha önce de Türkiye’den nakit Euro’ların “diplomatik statü“deki bu ve diğer görevlilerce Almanya’ya getirildiği öğrenildi. Miktar milyonlarla ifade ediliyor. Almanya’ya bir kişinin nakit 10 bin Euro’dan fazla getirmesi yasak. Banka ile havale dururken, elden getirilen paraların miktarı ve nerelere dağıtıldığı belli değil.





HASTA İDDİASI

Halen Almanya’da bulunan ve 2016-2023 arası Vakıf Başkanlığı yapan Ateş’in Köln’de bulunduğu öğrenildi. Gurbetçi bir aileden gelen Ateş‘in yakınları, “Tedavi için orada” derken, SÖZCÜ’ye konuşan yurt dışındaki enstitü çalışanları, “Bizi sık ziyaret ederdi. Görevden alınmadan önce de buradaydı. Öyle ağır bir rahatsızlığı filan yoktu” dediler.

Yurt dışındaki bazı görevlilerin usulsüz diye belge imzalamadığı ve görevden alma ve istifalar olduğu söyleniyor.





TAŞINAN PARALAR

Köln, Berlin ve Brüksel ile diğer ülkelerdeki çalışanlarının yarısı, Ankara’dan atanıyor ve diplomat statüsü veriliyor. Gri pasaportlu bu kişilerin dışındaki personelin yarısı ise Almanya’dan yine AKP’ye yakın isimler arasından işe alındı. Hepsinin maaşları Ankara’dan ödeniyor ve vakfın geliri olmadığı için, ülke kaynakları harcanıyor.





Suçu firari başkana yıkmak istiyorlar

Firari eski Başkan Şeref Ateş’in avukatı, “Kendisi Haziran 2024’te görevden alındı ama aynı ay ona teşekkür plaketi verilmişti” diyerek Ateş’i savundu.





Açıklamada, Köln’de yerleşik bir gurbetçi ailenin oğlu olan Ateş’in malvarlığı ise şöyle sıralandı:





“Ankara’da 2 müstakil dubleks, Almanya’da 2 işyeri ve 2 müstakil ev, bir araç, Ankara’da 1 müstakil ev ve iki daire, Almanya’da 1 müstakil ev, emekli ikramiyesi 1 milyon 250 bin TL.

Bir yetkili ise, “Suçlanan eski Başkan Şeref Ateş ancak parayı götürenler yurt içinde. Her şeyi ona yıkmaya çalışıyorlar” yorumu yaptı.





TUTUKLULAR KİM?

Yurt dışına para götürürken yakalanan M.Ç. ile S. isimli iki erkek çalışanın, Türkiye’de tutuklanan 8 kişi arasında olduğu belirtiliyor. Tutuklananlar arasında Ankara‘da vakfın sekreteri bayan S., Şeref Ateş’in özel kalemi bayan M.D. de bulunuyor.