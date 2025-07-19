Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk iddianamesi basına sızdı

İddianamedeki ayrıntılara göre; vakıf üzerinden milyonlarca liralık kamu zararına yol açan bir yolsuzluk ağı kuruldu. Vakıf bünyesinde faturasız işlemler, sahte organizasyonlar ve kişisel bağlantılarla yürütülen usulsüz harcamalar tespit edildi.





59 MİLYONLUK İŞ, TEK ÇALIŞANLI ŞİRKETE VERİLMİŞ





Tutuklanan eski Yunus Emre Vakfı Başkanı Şeref Ateş'in oğlu Enes Ateş ile bağlantılı Anka Kongre adlı firmaya, 30 Aralık 2023 – 3 Haziran 2024 tarihleri arasında hiçbir sözleşme olmadan uçak bileti, konaklama ve araç kiralama işleri verildi. Aynı süreçte yalnızca bir çalışanı bulunan bu firmaya toplamda 59 milyon 144 bin TL (yaklaşık 1,8 milyon dolar) ödeme yapıldığı iddianameye yansıdı.





HİÇ YAPILMAYAN 'COĞRAFİ İŞARETLER ZİRVESİ'





Nefes'in haberine göre, All Production adlı şirket yalnızca 5 gün içinde, 29 Mayıs – 3 Haziran 2024 tarihleri arasında vakfa 8 milyon 400 bin TL tutarında 5 fatura kesildi.





Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinin hazırladığı suç duyurusunda, ödemenin 6 milyon TL’lik parçasının karşılıksız olduğu ve sonradan iade edildiği kaydedildi. All Production, bu ödemeyi "Brüksel’de gerçekleştirilen Coğrafi İşaretler Zirvesi" adına fatura etti. Sonradan böyle bir etkinliğin hiç yapılmadığı ortaya çıktı.





SURİYE'DE ÇİFTE KAVRULMUŞ LOKUMA 664 BİN TL





İddianamede yer alan skandallardan biri de Suriye'deki etkinliklerde gerçekleşmiş. Evrim CNC adlı firma, kurulduktan yalnızca iki ay sonra Afrin, Azez, El-Bab ve Abuja kentlerinde Yunus Emre merkezleri için tadilat ve tefrişat faturaları kesmeye başlamış. 6 Kasım – 16 Aralık 2021 tarihleri arasında halı, bayrak, inşaat malzemesi ve çifte kavrulmuş lokum açıklamalarıyla toplamda 664 bin 887 TL’lik fatura düzenlenerek ödendiği tespit edildi.





YURT DIŞINA HİÇ GİTMEDEN MİLYONLUK FATURA





Başka bir bağlantılı şirket olan Han Kültürel Eğitim Danışmanlık, toplamda 8 milyon 672 bin TL (yaklaşık 346 bin dolar) tutarında 21 fatura kesildi. Bu faturaların 10’u yurt dışı hizmet alımı olarak düzenlendi. Ardından faturaları imzalayan şahısların ilgili ülkelere hiç giriş yapmadığı saptandı. Buna rağmen firmaya 6 milyon 780 bin TL ödeme gerçekleştirildi.





ESKİ BAŞKAN ŞEREF ATEŞ TUTUKLANDI





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başkan Şeref Ateş hakkında tutuklama kararı verdi. Açıklamada, “Usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları araştırılmış, görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı edinme kapsamında tutuklama kararı verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Ateş, Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.





HAZİNE VE BAKANLIK PARA AKTARMAYA DEVAM ETTİ





Skandalların ortaya çıkarken kamu kaynaklarının vakfa aktarılmaya devam ettiği belirlendi. 2024’ün ilk 6 ayında yalnızca Hazine’den 930 milyon 421 bin TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ise 778 milyon 571 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyar 708 milyon TL kamu kaynağı vakfa ödendi.





Bakanlığın mali tablolarına göre aynı dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültürel yayım faaliyetlerine yalnızca 7,6 milyon TL, cemevlerine 7,5 milyon TL, Türk edebiyatına ise 4,1 milyon TL harcama yapılmış.