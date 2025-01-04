Yunus Emre Vakfı'ndaki soygunun boyutu belli oldu





TEMMUZ İTİBARİYLE TEFTİŞ SÜRECİ BAŞLATILDI





400 MİLYON LİRALIK SOYGUN YAPILDI





CHP’Lİ ÖZGÜNDÜZ DENETİM KURULUNDA





BAKAN EŞİ İLE MHP’Lİ İSMİN OĞLU İSTİFA ETTİ





BAŞKANLIĞINI TURİZM BAKANI YAPIYOR

Tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla Yunus Emre Vakfı’nın soyulmasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Kurumdan 17 kişinin gözaltına alındığı, Aile Bakanı’nın eşi de dahil çok sayıda kişinin istifa ettirildiği soygunun boyutu 400 milyon lira olarak belirlendi. Soruşturmada adı geçen eski Başkan Şeref Ateş’in Almanya’ya kaçtığı öğrenildi.Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamada yolsuzluk kabul edilerek, “Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alınmış, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş süreci başlatılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre; naylon fatura soygununun boyutu 400 milyon TL’yi buluyor. Ayrıca Yunus Emre Vakfı’nın Denetim Kurulu’nda da muhalefetin temsilcisi yer alıyor.5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nda Denetleme Kurulu’na dair “Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilecek birer üye ile iktidar ve ana muhalefet partisi tarafından üç yıl süreyle seçilecek birer üyeden oluşur. Maliye Bakanlığı temsilcisi Denetleme Kurulunun başkanıdır” ifadeleri yer alıyor. Ancak muhalefet partisi CHP’nin vakıftaki temsilcisi 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz. Vakfın sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre de CHP’li Özgündüz, firari olduğu belirtilen eski Başkan Şeref Ateş ile birlikte Yunus Emre Vakfı’nı temsilen birçok ülkeye gitti.Naylon fatura skandalının ortaya çıkmasının sonra Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi başkan yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldığı ortaya çıktı. İstifa eden Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile evli. İstifa eden diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP’nin önemli isimleri arasında yer alan, uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın’ın oğlu.66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapıyor. Heyetin üyeleri arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile birçok rektör ve bürokrat yer alıyor.