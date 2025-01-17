Samanyolu Haber /Gündem / Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk soruşturmasında flaş tutuklama /17 Ocak 2025 23:59

Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk soruşturmasında flaş tutuklama

Yunus Emre Vakfı'nda yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski başkan Şeref Ateş'in oğlunun tutuklanmasına karar verildi.

SHABER3.COM

Yunus Emre Vakfı'nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan vakfın eski başkanı firari şüpheli Şeref Ateş'in oğlu E.A. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen E.A. soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. E.A. ifadesinde, suça konu şirketlerin kurucusu olduğunu, şirket kapatma işleri zor olduğu için söz konusu şirketleri başka iş adamlarına devrettiğini öne sürdü.

Vakfı zarara uğratmadığını iddia eden E.A. tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen E.A, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarından tutuklandı.

Böylece soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı 9 oldu.

BİR ŞİRKET 6 MİLYONLUK ZARARI ÖDEDİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının suç duyurusunda adı geçen şirketlerden birinin 6 milyon liralık kamu zararını vakfın hesabına yatırdığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfı'nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.

"Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatan savcılık, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 11'i yakalanmıştı.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i daha önce tutuklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk soruşturmasında flaş... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:34:41