Yürek burkan ses: Kimse yok mu?

Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.





Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde birbirine yakın iki bina çöktü. Çöken binalardan Kalay Apartmanı'ndan insan seslerinin geldiği belirtildi.





Arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanların yerini tespit edebilmek için zaman zaman sismik dinleme yapıyor. Bu esnada bölgede kimsenin hareket etmemesi, gürültü yapmaması isteniyor.





ŞU ANA KADAR 9 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI





Aynı binadan şimdiye kadar 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, bir kişinin de cansız bedeni çıkarıldı.





Diğer binanın ise yalnızca yarısı çöktü. Bu binada 8 kişinin olduğu belirtilirken, AKUT, arama-kurtarma köpekleriyle enkazda yapılan incelemede herhangi bir yaşam emaresine rastlamadıklarını, ancak umutlarının halen bitmediği aktardı.





Depremden 7 ve 8 saat sonra iki kadın enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlerleyen saatlerde iki kadın daha aynı enkazdan çıkartıldı.





Enkazın altında yaralı olarak kurtarılan kadın çocuklarının da enkaz altında olduğunu söyledi.





19 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKTI





Kadınlardan birinin Zazaca, enkaz altında çocuklarının kaldığını söylediği belirtildi. Depremden 19 saat sonra bir kadın yıkılan binadan sağ şekilde çıkarıldı.





NTV muhabirinin aktardığına göre binadan insan sesleri gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından gelen sesleri duymak için ara ara iş makinelerini durduruyor, çevredeki insanlardan sessiz olmasını istiyor. Çalışmalara 4 arama-kurtarma köpeği de eşlik ediyor.





Enkazdan arka arkaya bir kadın ve bir erkek çıkarıldı.







ENKAZIN ALTINDAN TELEFON AÇIP KALDIĞI YERİ TARİF ETTİ





Enkaz altında kalan Gülsüm İnce yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.





Gülsüm İnce, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.





AKUT'un Operasyon Sorumlusu Murat Boz şunları kaydetti: "Mustafa Paşa Mahallesinde iki tane çökmüş bina var. Arkamda olan binada deprem anından itibaren 7 canlı, bir ölü vatandaşımızı aldık. Soldaki binanın yarısı çökmüş durumda. Altında çalışan ekibimizin zarar görmemesi için iki vinçle yarım kalan kısmını destekledik."





126 ARAMA-KURTARMA PERSONELİ VARDİYA USULÜ ÇALIŞIYOR





Boz şöyle devam etti: "Arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. Binanın içinde 8 kişinin olduğu bilgisi var. Köpeklerimizle çalışma yaptık, bir emareye rastlamadık. Fakat umutlarımız tükenmedi. Enkazın taban seviyeye indirene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. AKUT olarak 126 personeli ve 4 arama kurtarma ekibiyle kamp merkezimizi kurduk. Vardiya usulü ile ekiplerimiz çalışmalara katılıyor."





"İKİ BİNANIN ÇÖKÜŞ ŞEKLİ FARKLI, BİRİNDE İŞ MAKİNELERİ İLE ÇALIŞMAK TEHLİKELİ"



