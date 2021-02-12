Yürek dağlayan haber!

İstanbul Zeytinburnu'nda 25’li yaşlarda karı-koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını ablalarına bırakarak intihar etti.







Genç çiftin çocuğunun 1,5 yaşında olduğu belirtildi. Genç çiftin cenazelerinin memleketleri Batman’da defnedileceği belirtildi.





ANKA'nın haberine göre, Zeytinburnu'nda ikamet eden Elvan Demir dün akşam saatlerinde kapı komşusu ablasına uğrayarak, eşi Enver Demir'in rahatsız olduğunu, bu sebeple hastaneye gideceklerini söyleyerek 1,5 yaşındaki kızını emanet etti.





Ablası gecenin ilerleyen saatlerine rağmen kız kardeşinden haber alamadı. Telefonla da Elvan Demir'e ulaşamayan ablası, ağlamaya başlayan çocuğu da yanına alarak kardeşinin evine gitti. Ancak kapı açılmadı.





KARI-KOCANIN İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR





Çocuğu komşulara bırakarak arayışını sürdüren aile, nihayetinde ev sahibinden aldıkları anahtarla eve girdiklerinde genç çiftin cansız bedenleri ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi.





Yapılan ilk incelemelerde intihar ettikleri sonucuna varılan genç karı-koca toprağa verilmek üzere memleketleri Batman'a uğurlandı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şahsi Twitter hesabında, "Yoksulluk, açlık yok diyenler! Bugün İstanbul’da Zeytinburnu ilçemizde 25’li yaşlarda karı-koca ekonomik sıkıntılarından dolayı küçük çocuklarını komşuya bırakarak intihar etti, cenazeleri Batman’a yola çıktı. Ufacık çocuğa mı yanalım, göçüp giden gencecik insanlara mı?" sorusunu yöneltti.



