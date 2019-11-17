Yürek sızlatan olay

Gaziantep’teki Beykent İmam Hatip Ortaokulu’na Nisan 2019’da atanan stajyer öğretmen Saadet Harmancı (25), geçen hafta 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etti.







Genç öğretmenin neden canına kıydığı yakınlarının açıklamalarıyla gün yüzüne çıkmaya başladı. İddiaya göre; okul idaresi stajyer öğretmenlere, sık sık “Memurluk hayatınız pamuk ipliğine bağlı. Sizi bitiririz” diyerek mobbing uyguladı.





ANNEDEN YUMRUK İDDİASI





Afyonkarahisar’da oturan annesi Gönül Harmancı’yla 10 Kasım günü 3 kez görüşen Saadet Harmancı, son konuşmasında annesinden helallik istedi. Annesiyle konuştuktan sonra sosyal medyadan veda niteliğinde 4 paylaşım yapan Harmancı, en son saat 21.00 sıralarında mesaj atarak öğrencileri ve arkadaşları ile vedalaştı.





23 Nisan Mahallesi 17 Nolu Cadde’de bulunan bir kafeye gelen Saadet Harmancı, iddiaya göre doktor olduğu öğrenilen nişanlısı C.Ö. ile de telefonla görüştükten sonra saat 21.30 sıralarında 6 katlı binanın en üst katına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı.





Beton zemine düşen Harmancı, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Harmancı, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırıldı.





Harmancı, saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Saadet Harmancı’nın cenazesi yapılan otopsinin ardından geçen salı günü memleketi Emirdağ ilçesi Ağılcık köyünde toprağa verildi.





BASKIYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU





Saadet Harmancı’nın intiharından önce sosyal medya hesabından “Öğrencilerim haklarını helal etsinler. Gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah’a emanetsiniz canım öğrencilerim” paylaşımında bulunduğu belirlendi.





BIKTIM USANDIM





Bir başka paylaşımında kendisini intihara sürükleyen nedenleri de yazan Harmancı, “Sevdiğim, seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun, hep öylesin işte, dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler, ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah’a emanetsiniz canım öğrencilerim, hep iyi hatırlayın beni, pasta kesmiştik en son, size kırmızı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım, bir gün görüşmek dileğiyle. Allah’a emanet olun, sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım” ifadelerini kullandı.





YEĞENİM BASKILARA DAYANAMADI





Saadet Harmancı’nın halası Derya Harmancı, yeğeninin nişanlısı Ç.Ö.’nün kendisini arayarak “Saadet hap aldı. Hemen ulaşın” dediğini anlattı.





Yeğenini 3 defa aradığını ancak her seferinde meşgule aldığını belirten Harmancı, “Dördüncü aramamda cevap verdi. Bana, ‘Hala ben gidiyorum’ dedi. Sürekli müdür ve müdür yardımcısının kendisine baskı yaptığını söylüyordu. Müdür ve müdür yardımcısı yeğenime sürekli ‘Sizin meslek hayatınız burada pamuk ipliğine bağlı’ diyormuş. Bunu bize ve arkadaşlarına hep söyledi. Okul idaresi çocuğumuzu ezdi, baskılara dayamadı ve canına kıydı” dedi.





HİÇBİR HASTANEDE YA DA PSİKİYATRİ KİLİNİĞİNDE KAYDI YOK





Harmancı’nın diğer halası Kezban Harmancı ise Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden şikayetçi olacaklarını söyledi.





Yeğeninin okulda sürekli baskı gördüğünü, mobbing nedeniyle intihara sürüklendiğini iddia eden Harmancı, “Milli Eğitim Bakanlığının soruşturma açması yeterli değil. Yeğenimin kırmızı reçeteyle satılan ilaç kullandığı iddia ediliyor. Hiçbir hastanede ya da psikiyatri kliniğinde kaydı yok. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının da soruşturma açması lazım. Yeğenim bizimle konuştuktan en az iki saat sonra canına kıydı. Polisin sinyal takibi yapıp yerini belirlemesi gerekirdi. Onlar da görevini yapmadı. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağız” diye konuştu.





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gaziantep’te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Saadet Harmancı’ya (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. CHP’li Milletvekili İrfan Kaplan, genç öğretmenin intiharını meclise taşımıştı.