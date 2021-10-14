Samanyolu Haber /Gündem / Yürekleri  yırtan çığlıklar kitap oldu:  'Sılent Scream'  /14 Ekim 2021 11:44

Yürekleri  yırtan çığlıklar kitap oldu:  'Sılent Scream' 

İnsan Hakları Kuruluşu Advocates of Silenced Turkey (AST), hak ihlallerine uğradığı için ülkesinden ayrılmak zorunda kalanların yaşadıklarını kitaplaştırmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

 Asılsız suçlamalarla hayatı karartılan 3 genç kadının yaşadıklarının anlatıldığı 160 sayfalık "Silent Scream" Kitabı İngilizce olarak Amazon’da satışa çıktı. 

 8 ayda hazırlanan kitapta 3 farklı gerçek hikaye bulunuyor. 
Hikayelerden ilki hukuksuzca tutuklanmıs bir mağdurun baş gardiyanın tehditlerine direnen mücadelesini ve serbest kaldıktan sonra Yunanistan'a geçişini anlatıyor. Özgürlügün sevincini yarım bırakan imtihanlar ve evin en küçüğünün amansız hastalığıyla birikte gelen zor günler….

Hikayelerden ikincisi çocuklarıyla  bir arada kalabilmek için akıl almaz zorluklara göğüs geren bir aileyle ilgili… Bir kapıcı dairesinde çığlıklarını içine gömerek doğum yapan genç bir kadın ve zulüm ülkesinde dünyaya gelen masum bir bebek…

Son hikaye Ege denizinin ortasında batan bir tekneyle faciaya dönüşen acı dolu bir yolculuğun hikayesi. O gece pek çok masuma mezar olan Ege Denizi, yüzme dahi bilmeyen genç bir kadını nasıl muhafaza etti?
Silent Scream adlı kitabı Amazon‘dan temin edilebilirsiniz. 

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