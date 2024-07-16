Samanyolu Haber /Ekonomi / Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? /16 Temmuz 2024 13:21

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarıldığını açıkladı. 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam gelmiş oldu.

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BirGün'de yer alan habere göre AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarıldığını açıkladı. Böylece 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam gelmiş oldu.

Güler, açıklamasında yurt dışına çıkış harcına ilişkin, "Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır" açıklamasını yaptı.
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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDAN KİMLER MUAF?

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs'a kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

Yurt dışı çıkış harcı havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebilir.
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