Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

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Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs'a kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmıyor.





BirGün'de yer alan habere göre AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında açıklamalarda bulundu.Abdullah Güler, yurt dışı çıkış harcının 500 liraya çıkarıldığını açıkladı. Böylece 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına yüzde 233 zam gelmiş oldu.Güler, açıklamasında yurt dışına çıkış harcına ilişkin, "Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır" açıklamasını yaptı.Yurt dışı çıkış harcı havalimanlarında yer alan otomat ve veznelere, gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebilir.