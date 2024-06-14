Samanyolu Haber /Ekonomi / Yurt dışı çıkış harcına büyük zam geliyor /14 Haziran 2024 13:21

Yurt dışı çıkış harcına büyük zam geliyor

Hükümet, şu an 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına bayram sonrasında 10 kata kadar büyük zam yapmaya hazırlanıyor. Zam düzenlemesinin, bayramdan sonra TBMM'ye gelecek vergi düzenlemesi içinde olması bekleniyor.

SHABER3.COM

Kurban Bayramı tatili sonrasında TBMM'ye gelecek olan ve vergi düzenlemelerini içeren pakette yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılmasına dair düzenleme de olması bekleniyor.

Bugün Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, mevcutta 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Eğer harç 1000 lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde 1066 olacak.

Bloomberg'de, çıkış harcının 150 TL'den 1500 TL'ye yükseltileceği aktarıldı.

Sözcü'nün ulaştığı Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, çıkış harcına zam hazırlığının doğru olduğunu ancak rakamın henüz netleşmediğini aktardı.

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının bir bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yurt dışı çıkış harcına büyük zam geliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:34