Yurt dışı çıkış harcına büyük zam geliyor

Kurban Bayramı tatili sonrasında TBMM'ye gelecek olan ve vergi düzenlemelerini içeren pakette yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılmasına dair düzenleme de olması bekleniyor.



Bugün Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, mevcutta 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Eğer harç 1000 lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde 1066 olacak.



Bloomberg'de, çıkış harcının 150 TL'den 1500 TL'ye yükseltileceği aktarıldı.



Sözcü'nün ulaştığı Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları, çıkış harcına zam hazırlığının doğru olduğunu ancak rakamın henüz netleşmediğini aktardı.



Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.



Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının bir bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.