Yurt dışı seçmen sandık başında; hangi ülkede ne zaman oy kullanılıyor?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenler, farklı ülkelerde oy kullanmaya başladı.Peki, hangi ülkede ne zamana kadar oy verme işlemi sürecek? Seçim süreci hangi ülkede nasıl işleyecek?Fransa'da Türk seçmenle Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre kentlerinde yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.Seçmenler, ilk defa bu seçimlerde söz konusu 3 kentte de oy verebiliyor.Vatandaşlar, Mulhouse, Clermont-Ferrand ve İngre'de 1 Mayıs'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanabilecek.Öte yandan Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs 21.00'e kadar devam edecek.800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü oy sandığa gitmişti.Hollanda'nın başkenti Amsterdam ile Lahey, Deventer ve Eindhoven kentlerinde, Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi, yerel saatle 09.00’da başladı.Hollanda’da yaklaşık 286 bin seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 9 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek.Hollanda’da bu yıl ilk defa sandık kurulan Eindhoven kentinde de seçmenler, 1 Mayıs'a kadar 09.00-18.00 saatlerinde sandık başına gidecek."Seçimlere katılım sadece yurt dışında değil, sınır kapılarında da mümkün"Oyunu kullanan Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amsterdam, Lahey ve Deventer'e ek olarak, bu seçimde ilk kez sandık kurulan Eindhoven da olmak üzere, 4 ayrı mekanda seçimlerin başladığını bildirdi.Seçimlerde oyların yurt dışında da kullanılmaya başladığından beri Türk vatandaşlarının oy kullanma haklarının giderek arttığını belirten Ünal, “Seçimlere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımı her yıl, her sefer tedricen artıyor. Bu sene de artmasını temenni ediyoruz. Seçimlere katılım sadece yurt dışında değil, sınır kapılarında da mümkün.” ifadelerini kullandı."Oyların güvenle kullanılması için gerekli tüm önlemlerimizi aldık"Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık da "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanmalarına özel önem atıf ediyoruz. Hükümetimiz gerekli çalışmaları yapıp hukuki düzenlemeleri tamamladıktan sonra bu hakkı verdi. Vatandaşlarımızı bu haklarını kullanmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.Yerel saatle 09.00’dan itibaren Rotterdam Başkonsolosluğunun Lahey'de organize ettiği oy verme işleminin başladığını, seçimlere yoğun katılım beklediklerini aktaran Kısacık, “Seçmenlerin sakinlikle ve sükunet içinde oylarını güvenle kullanabilmesi için gerekli tüm önlemlerimizi aldık. İnşallah hepimiz için hayırlı olsun.” dedi.Lahey kentinde 25, Amsterdam’da 14 ve Deventer’de 14 sandık, 9 gün boyunca vatandaşların hizmetine sunulurken Eindhoven'da 3 gün boyunca 5 sandıkta oy kullanılabilecek.Rusya Federasyonu'nda yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.Başkent Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saatle 09.00’dan itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No’lu sandıkta oyunu kullandı.Samsar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018’de gerçekleştirilen son seçimlerde yurt dışındaki seçmenlerin yüzde 50’den fazlasının oy kullandığını söyledi.Bu yılki seçimlerde oranın daha da artmasını beklediklerine işaret eden Samsar, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldığı karar çerçevesinde 73 ülkede ve 151 temsilcilikte oy kullanılıyor. Rusya’da da Moskova Büyükelçiliğimizde, Kazan Başkonsolosluğumuzda, St. Petersburg Başkonsolosluğumuzda ve Novorossisk Başkonsolosluğumuzda sandık açıldı." ifadesini kullandı.Samsar, vatandaşların 9 gün boyunca buralarda oylarını kullanabileceklerini belirterek, "Aynı şekilde sınır kapılarında da oylarını kullanabilirler. Seçimlerin güvenli şekilde gerçekleşmesi için biz gerekli her türlü tedbiri aldık. Rus makamlarına da gerekli bilgileri verdik, onlar da kendi önlemlerini aldı. Umuyorum ki vatandaşlarımız güvenli şekilde buraya gelip oylarını kullanacak." diye konuştu.Türkiye'nin Yunanistan'da bulunan başkonsolosluklarında, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Yunanistan'da kayıtlı toplam 11 bin 714 seçmen bulunuyor.Yunanistan'daki seçmenler, başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 7 Mayıs'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.Seçimlerin ikinci tura kalması halinde Yunanistan'da kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.Avrupa’da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerden Belçika’da, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Belçika’nın başkenti Brüksel’in yanı sıra Anvers ve Hasselt şehirlerinde de oy verilebiliyor.Brüksel’deki Expo alanında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine ilk gün yoğun ilgi vardı.Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, oy kullanma işlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların oy kullanma hakkının önemine vurgu yaparak “Vatandaşlarımızın seçim sürecinde hiçbir aksaklık yaşamadan oylarını rahatça kullanabilmeleri için tüm tedbirleri aldık.” dedi.Oy kullanma işlemlerinin huzur içinde devam etmesini ve seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Deniz, “Bütün vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum. 29 Nisan’dan itibaren 9 gün boyunca sandıklar açık olacak. Vatandaşlar sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar Belçika’nın her yerinden gelip oylarını kullanabilecek.” diye konuştu.Belçika’da 153 binin üzerinde seçmen bulunduğu belirtiliyor.İsviçre'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada sandık kuruldu.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen, 7 Mayıs'a kadar oylarını Türkiye'nin bu üç misyonunda kurulan alanlarda kullanabilecek.Oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı, 21.00'e kadar sürecek. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.Seçmenlerin sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.Cenevre'de ilk oyu 1 No'lu sandıkta kullanan Ceren Erdoğdu, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.Erdoğdu, "Kolay bir şekilde oyumuzu kullandık. Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun." dedi.Seçmen Davut Bingül de vatandaşlık görevini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu ve herkesin oyunu kullanması gerektiğini ifade etti.Sandıklar, 7 Mayıs'a kadar açık olacak