Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışı temsilcilikleri arka bahçe yapılmış /11 Ocak 2022 11:55

Yurt dışı temsilcilikleri arka bahçe yapılmış

Erdoğan'ın basın danışmanının, AKP'li belediye başkanının kardeşinin ve eski vekilin özel kalem müdürünün eşinin dahi büyükelçi olarak atandığı açığa çıktı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevlendirmelerle Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinin AKP'nin arka bahçesi haline getirildiği ortaya çıktı. Eski AKP milletvekilleri, vekil adayları, bakan danışmanları, milletvekili akrabaları binlerce euro maaş ile büyükelçi, müşavir ve ataşe yapılıyor. Yurt dışına atanan son örnek ise Soma'da madenci tekmeleyen eski Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel oldu. Söz konusu atama büyük tepki çekti.

Mevcut büyükelçiler arasında AKP'li milletvekillerinin yanı sıra, bakanların, milletvekillerinin hatta belediye meclis üyelerinin akrabalarının da olduğu öğrenildi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre büyükelçi yapılan AKP ile bağlantılı isimler şöyle:

– AKP Ankara eski Milletvekili Aşkın Asan, Cakarta Büyükelçisi

– AKP Urfa eski Milletvekili Abdülkadir Önen, Pekin Büyükelçisi

– AKP Eskişehir eski Milletvekili Murat Mercan, Washington Büyükelçisi

– AKP Sakarya eski Milletvekili Şaban Dişli, Lahey Büyükelçisi

– AB eski Bakanı Egemen Bağış, Prag Büyükelçisi

–  AKP Çorum eski Milletvekili Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçisi

–  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanı Lütfullah Göktaş, Vatikan Büyükelçisi

– AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kardeşi, eski milletvekili Merve Kavakçı Kuala Lumpur Büyükelçisi

– Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kuveyt Büyükelçisi

– İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kardeşi Mehmet Mustafa Göksu, Doha Büyükelçisi

– AKP eski Milletvekili Edibe Sözen'in özel kalem müdürü Rahmi Göktaş'ın eşi Mahinur Özdemir, Cezayir Büyükelçisi
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