Yurt dışı ve gümrüklerde sandıklar 27 Nisan'da kuruluyor

Türkiye'de seçmenler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek. Yurt dışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın Türk vatandaşı için ise bulundukları ülkelerde Türkiye'den daha önce, yaklaşık iki hafta boyunca sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan Perşembe gününde başlayacak ve 9 Mayıs 2023 Salı günü son bulacak.





Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda sonuç alınamazsa seçimin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. İkinci turda yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak. Yurt dışında kurulacak sandıklarda ikinci tur için oy verme işlemi 24 Mayıs'ta son bulacak.





Bu çerçevede yaklaşık 1,5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da seçim hazırlıkları başladı. Almanya'da seçimler 13 başkonlosluk bölgesinde yapılacak. Fiziki koşulları uygun olan konsolosluk binalarının avlularında kurulan çadırlarda oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. Avlusu ya da yeterli alanı bulunmayan başkonsolosluklar ise çevrede bir salon kiralayarak oy merkezine dönüştürüyor.





Yurt dışındaki seçim merkezlerinde sadece oy verme işlemi yapılıyor. Oy pusulaları ağzı mühürlü çuvallarla sayım için daha sonra Türkiye'ye gönderiliyor.



