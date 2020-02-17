Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışı yasağı kalktı: Kanser hastası Ahmet annesiyle tedaviye gidebilecek /17 Şubat 2020 16:20

Yurt dışı yasağı kalktı: Kanser hastası Ahmet annesiyle tedaviye gidebilecek

Babası tutuklu, annesinin yurt dışı olduğu için tek başına Almanya’ya gitmek zorunda kalan sekiz yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, artık annesiyle birlikte tedaviye gidebilecek.

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Babası tutuklu, annesinin yurt dışı olduğu için tek başına Almanya’ya gitmek zorunda kalan sekiz yaşındaki kanser hastası Ahmet Burhan Ataç, artık annesiyle birlikte tedaviye gidebilecek.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Yurdagül'ün talimatıyla anne Gülsüm Ataç'ın yasağının kaldırıldığı belirtiliyor.

Ahmet Burhan’a refakat eden 70 yaşındaki babaannesi Gülsüm Ataç, Zekiye Betül Ataç’a pasaport verilmediği için tedavisinin 27 Şubat’ta başlayacak ikinci bölümünden önce Türkiye’ye gitmek zorunda kaldıklarını belirtmişti.

Ahmet'in annesine pasaport verilmesi için sosyal medyada kampanya başlatan Natali Avazyan, söz konusu kararın alındığını Twitter'dan duyurdu.

Avazyan, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümör ile birlikte yaptıkları girişimin başarıya ulaştığını ve Ahmet'in tedavisine annesi ile birlikte gideceğini yazdı.

Anne Zekiye Ataç da, "Şu an savcılıkta yasağın kaldırıldığına dair belgenin elime geçmesini bekliyorum" diye yazdı.

Almanya’nın Köln kentindeki Immun Onkologisches Zentrum’daki kanser tedavisi için 20 Ocak’ta Antalya aktarmalı olarak Almanya’ya gelen ve bir iş insanının evinde torunuyla birlikte kalan babanne Gülsüm Ataç, Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda “Ben de, yanında kaldığımız aile de elinden geleni yaptı. Fakat ne yaparsak yapalım anne baba sevgisini veremiyoruz, onların yerini tutmuyor. Ahmet geceleri uyuyamıyor, çok ağrısı oluyor. Sürekli, ‘Annemi istiyorum, babamı istiyorum’ diyor. Duysunlar artık sesimizi, bu çocuk kanser hastası ve annesinin babasının yanında olmasını istiyor” demişti.
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