Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışına çıkanlar için sahte PCR testi skandalı: Telefon ile test sonucu gönderiyorlar /04 Eylül 2021 09:34

Yurt dışına çıkanlar için sahte PCR testi skandalı: Telefon ile test sonucu gönderiyorlar

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yakınlarını ziyaret edip hasret gideren gurbetçiler ve yaz tatilinde Türkiye’yi tercih eden turistler dönüş yolunda kısa yoldan negatif PCR testi almak için sahtekârların yolunu tuttu.

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Sosyal medya sitesi Instagram’da yüz binden fazla takipçisi bulunan ve “Tur Şirketi” olarak tanımlanan “Bon Plan Turkey Pro” isimli şirketin, Türkiye’den yurtdışına çıkacak gurbetçilere ve turistlere sahte PCR testi verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, müşteri gibi iletişime geçilen şirket yöneticileri, “Negatif test konusunda problem yok. Buraya gelmenize de gerek yok. Siz bugün istiyorsunuz, yarın test elinizde. Ücreti kişi başı 25 Avro” dedi.

Şirketin daha önce çok sayıda yurttaşa test yapmadan sahte negatif PCR testi verdiği öğrenildi.

Şirket yöneticileri verdikleri negatif PCR testlerin vergisiz olduğunu belirterek “Bugün talep edersen test yarın elinde. Gelip sürüntü vermenize gerek yok. Doğru anladınız. Negatif PCR veriyoruz, problem yok. Uçak bileti ve pasaport fotoğrafları lazım. Fiyatta indirim mümkün değil. ‘Pcs’ programını bilmiyorsanız IBAN TR...... Amine Brahime...” ifadesini kullandı.
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