Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışına çıkışlarda bir dönem yarın sona eriyor /31 Aralık 2024 18:24

Yurt dışına çıkışlarda bir dönem yarın sona eriyor

Yurt dışına çıkış harcı yarından itibaren 710 lira olacak. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle geçmişte yurt dışına çıkış için gerekli olan "pul" ile ödeme tarihe karışıyor.

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Yurt dışına çıkış harcı için yarından itibaren pulla ödeme usulü sona erecek, belirli yöntemlerle gerçekleştirilen harç ödemeleri Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda otomatik aktarıldığından çıkış noktalarında ayrıca makbuz gösterilmesine gerek kalmayacak.

Yurt dışına çıkış harcı için ödemeler, GİB internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet, mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.

Bu yöntemleri kullanarak yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) elektronik ortamda otomatik aktarılıyor.

Bu nedenle vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında ayrıca makbuz göstermesine gerek kalmayacak.

ÖDEME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Ödemelerin EGM'ye aktarılıp aktarılmadığı Dijital Vergi Dairesinden kontrol edilebiliyor. Bu kapsamda sitede yer alan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılabiliyor.

Harç, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebilecek.

Ancak bu durumda çıkış noktalarında yapılacak kontroller için ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekiyor.

Ayrıca, bugüne kadar 500 lira üzerinden yapılan harç ödemeleri, pullu olanlar dahil, 10 Ocak 2025 günü sonuna kadarki yurt dışına çıkışlar geçerli olacak.
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