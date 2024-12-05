Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışına çıkışta 'basılı harç pulu' tarih oluyor /05 Aralık 2024 00:08

Yurt dışına çıkışta 'basılı harç pulu' tarih oluyor

Yurt dışına çıkan vatandaşlardan alınan "basılı harç pulu" uygulamasının yeni yıldan itibaren sona ereceği öğrenildi. Yeni uygulamayla birlikte harç ödemelerinin dijital yollarla yapılacağı bildirildi.

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Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.

Kağıt tasarruf tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan yeni uygulama için İstanbul Havalimanı'nda bulunan yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı.

Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

YURT DIŞI HARÇ PULU NE KADAR?

Yurt dışı çıkış pulu harcı 2024 yılında 500 TL'yken, 2025 Ocak itibariyle yüzde 43,93 zamlanarak, 719,7 TL olması bekleniyor.
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