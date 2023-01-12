Yurt dışına çıkmak isterken öldürülen KHK’lı polis uzun namlulu silahla vurulmuş

Uzunköprü yakınlarında içinde bulunduğu aracın çevirmeden kaçması üzerine, uzun namlulu silahla öldürülen eski TEM Şube polisi Sedat Türkmen, memleketi Adıyaman’da toprağa verildi. 18 ay cezaevinde kalan KHK’lı polis memurunu, eski koğuş arkadaşları son yolculuğuna uğurladı.







”BURADA YİYECEK EKMEĞİMİZ VARMIŞ”

Eski polis memuru Mehmet Fatih Demir, aynı dosyadan yargılandığı ve 7 ay kadar koğuş arkadaşlığı yaptığı Sedat Türkmen’le ilgili cezaevi hatıralarını Bold Medya ile paylaştı. Şanlıurfa-Hilvan Cezaevi’nde Sedat Türkmen’le ilginç tanışma anıyla ilgili ‘’Adlarımız aynı iddianameden çıktı. Meğer birbirini tanımayan insanlarla örgüt dosyası oluşturmuşlar.’’ dedi. KHK’lı polis Demir, ‘koğuşun enerji kaynağı’ olarak tanımladığı Türkmen’e şu sözlerle övgüde bulundu: ‘’O, enerjisi hep yüksek biriydi. Hastalıktan günlerce yatalak kalmasına rağmen şikayet duyulmadı ağzından. Durumuna sitem edenlere, ‘Keyfini çıkarın. Buradan yiyecek ekmeğimiz varmış’ diye teselli verirdi.’’





MERDİVENDEN KOĞUŞ AHALİSİNİ SELAMLARDI

Atik ve çalışkan bir kişilik olan Sedat Türkmen’in koğuş nöbetlerini kusursuz yerine getirdiğini vurgulayan Demir, ‘’Üst kattan inerken merdivenlerden herkesi yüksek sesle selamlardı. Onu duyanlar moralle uyanırdı. Her sabah ezanla namaz arasında Rahman suresini okuma adetini o başlattı ve tahliye olana kadar aksatmadı.’’ şeklinde konuştu.





”SONRAKİLERE KUSURSUZ KOĞUŞLAR BIRAKALIM”

Hilvan Cezaevi’nin 15 Temmuz sonrasında inşa edildiğini hatırlatan KHK’lı polis Fatih Demir, sık sık yaşadıkları koğuş değişiminin gerginliğini, Sedat Türkmen’in şu sözleriyle attıklarını söyledi: ”Bize ettiklerinin cezasını çekmek için bir gün buralara gireceklere dört dörtlük koğuşlar hazırlayalım. Aldığımız malzemeleri de bırakalım, sadakamız olsun. Bizim çektiklerimizi onlar çekmesin.’’





Koğuşta her an etrafına umut saçan Sedat Türkmen, tahliye olduktan sonra da koğuş arkadaşlarının ailelerini ziyaret ederek bu alışkanlığını devam ettirmiş. KHK’lı polis Fatih Demir, Türkmen hakkında ‘’Urfa’dan kalkmış, Gaziantep’teki ana babamı ziyaret etmiş. Onların endişelerini gidermiş.’’ ifadelerini kullandı.





MEZARI BAŞINDA EŞİNİN YÜREK YAKAN FERYADI



Bold'un haberine göre Sedat Türkmen’in 34 yaşında hayattan koparılmasına, ailesi ve yakınları çok üzüldü. Cenazeye katılan KHK’lı polis Fatih Demir, Türkmen’in eşi ve annesinin yaktığı ağıtları unutamıyor. Mezar başına gelen eşi Emel Türkmen, ‘’Hakkını helal et, ben helal ettim. Ben senden razıydım, Allah de senden razı olsun.’’ diye seslendi. Mezarlıktan uzun süre Kürtçe ağıtlar yükseldi.





AİLE GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN MÜCADELE EDECEK

Öte yandan Sedat Türkmen’in ailesi, jandarma kurşunuyla gelen ölümün hesabını sormaya hazırlanıyor. Türkmen’in bir başka koğuş arkadaşı Ferit Balcı, ailenin bu olayın örtbas edilmesine izin vermeyeceğini söyledi. Ailenin evlatlarına suçsuz yere ateş açıldığını düşündüğünü aktaran Balcı, ‘’Ortada, bir insanın uzun namlulu silahtan çıkmış iki kurşunla öldürülmesi söz konusu. Aile, gerçeğin ortaya çıkması için sonuna kadar mücadele etmekte kararlı.’’ dedi.





34 yaşında hayatını kaybeden Sedat Türkmen, Şanlıurfa Emniyeti TEM şubenin en vazgeçilmezlerinden biri olarak tanınıyor. 22 Temmuz 2016’da mesaiye gidişinde gözaltına alınıp cezaevine konan Türkmen, 18 ay tutuklu kaldı. Çarptırıldığı 6 yıl 3 aylık ceza Yargıtay’da onanma aşamasında olan Türkmen, iki erkek çocuk babasıydı.