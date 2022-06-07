Yurt dışına gitmek isteyen doktor sayısında rekor

TTB verilerine göre yıllara göre yurt dışına göç eden ve orada çalışabilmek için sicil belgesi alan hekimlerin sayısındaki artış katlanarak devam ediyor.





YIL SONUNDA REKOR BEKLENİYOR

Geçen yıl, yurt dışında çalışabilmek için TTB'den belge talep eden doktor sayısı toplam 1405 olurken, 2022'nin henüz ilk 5 ayında bu sayı 945'e ulaşmış durumda. Haziran ayı itibariyle de bini geçmesi bekleniyor. Yıl sonunda ise tarihi rekor kırarak 2000'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.



SON 10 YILIN ZİRVESİNDE



2022'nin Ocak ayında 197, Şubat ayında 157, Mart'ta 213, Nisan'da 214 doktor belge alırken Mayıs'ta da 161 doktor yurt dışında çalışabilmek için başvurdu. Geçen yıl Mayıs ayında 83 doktor başvurmuştu. Yani ay ay bakıldığında da bu seneki rakamlar geçen seneki rakamların en az iki katına ulaştı. Mayıs ayı sayısı son 10 yılın mayıs aylarıyla karşılaştırıldığında da bir rekor olduğunu gösteriyor.







Son 10 yıla baktığımızda ise yıl yıl, yurt dışını tercih eden hekim sayısı giderek artıyor. 2012’de yurt dışına göç eden ve sicil belgesi isteyen doktor sayısı 59 iken 2019'da bu sayı ilk defa binli rakamlara ulaşarak 1047 oldu. Son üç yılda ise sadece 2020 yılında 1000'in altına inebildi.





2021 yılında 1405 ile rekor kırılırken bu yıl bu rakamın da üzerine çıkılacağı düşünülüyor.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz” sözleri gündeme oturmuştu.