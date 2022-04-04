Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışına gitmek isteyen hekim sayısında rekor /04 Nisan 2022 11:32

Yurt dışına gitmek isteyen hekim sayısında rekor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar hakkında söylediği 'Varsın gidiyorlarsa gitsinler' sözlerinin ardından doktorların yurt dışında çalışabilmek için aldığı ‘iyi hal belgesi’nde başvuru sayısı rekor seviyeye ulaştı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerde son 3 senenin yurt dışı iyi hal belgesi başvuru sayılarını açıkladı.

TTB'den yapılan açıklamada, yurt dışında çalışabilmek için ‘iyi hal belgesi' aylık başvuru sayısının Mart ayında tüm zamanların en yükseği olan 213'e ulaştığı bildirildi.

MART AYINDA ZİRVE YAPTI
TTB’nin listesinde iyi hal belgesi başvurularının 2021 Eylül ayında önceki aylara göre büyük oranda artış göstermeye başladığı, Mart ayında zirve yaptığı görüldü.

Verilerle ilgili TTB, “Uzman hekimlerin başvurusu dikkat çekecek düzeyde arttı. Yetkililer hekim göçünü engelleyecek gerçekçi tedbir ve düzenlemeler için daha ne kadar bekleyecek?” açıklamasında bulundu.

'GİTSİNLER' DEMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mart ayının başında hekimlere yönelik, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözleri sağlıkçılar arasında büyük tepki çekmişti.
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