'Yurt dışına kaçacaklardı' iddiası: Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltına alındı
09 Aralık 2025 23:05

‘Yurt dışına kaçacaklardı’ iddiası: Güllü’nün kızı ve arkadaşı gözaltına alındı

Şarkıcı Güllü'nün evinin balkonundan düşerek ölümüyle ilgili şüphelerin odağında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. İki ismin yurtdışına kaçış hazırlığında olduğu öne sürüldü.

SHABER3.COM

Yalova Çınarcık’taki evinin penceresinden 26 Eylül 2025’te düşerek yaşamını yitiren Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar ve şüpheler sürerken, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; yurtdışına çıkış hazırlığında olan iki isim Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında İstanbul Büyükçekmece’de gözaltına alındı.

Sabah’ın aktardığına göre, valizleriyle birlikte yakalanan iki şüpheli, İstanbul’daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.
