Yurt dışına kaçan Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. Dört davada yargılandığı bilinen ve ve yurt dışı yasağı bulunan Ban’ın 14 Ekim’de yurt dışına kaçtığı öğrenildi.



BAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI



NOW Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre; Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılığın kırmızı bülten çalışması içerisinde olduğu da öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



NOW Haber’den Alican Uludağ’ın aktardığında göre daha önceden de yurt dışına kaçma girişimde bulunan Ban, yurt dışına kaçtı. Ban’ın kaçmadan önce hazırladığı pasaportu ve oturum izni kartına T24 ulaşmıştı.



Ban’ın Yunan pasaportunu 2022 yılında çıkarttığı görüldü. Öncesinde gayrimenkul alarak Yunanistan’da oturum izni sağlayan “Golden Visa” kartı çıkarttığı öğrenilen Ban’ın bu kart ile pasaport çıkaramaması nedeniyle bu evrakının gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ban’ın pasaport almaya hak kazanabilmesi için Yunanistan vatandaşı olması gerekiyor.