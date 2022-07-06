Yurt dışına para gönderenlere baskı var, hemen birileri telefon ediyor

Ekonomist Muratoğlu, "Yurt dışına yüklü para gönderenlere hemen telefon geldiği sır değil… Gelişme, girerken 'hoş geldin paşam', çıkarken 'hop birader nereye?' şeklinde… Sonuçta para gidebiliyor ama ağızda kekremsi bir tat bırakıyor bu sorular sayesinde… Milleti korkutuyorlar. Ne için olursa olsun bu tarz yaklaşımlar ekonomi ve piyasalar için tehlikeli sular…" ifadelerine yer verdi."Herhangi bir limite tabii olmadan sınırsız para girişi ve çıkışı Türkiye'de 1989 yılında serbest bırakıldı. Paranın çıkışını engellemeye çalışırsanız, girişini de engellersiniz." uyarısını yapan Muratoğlu, "İşim açıkçası konu paraya gelince insanlar bırak başkanı, kralını tanımaz! Paranın dini, imanı, vatanı, milleti yoktur! Nerede güvende ve kârlı ise oraya doğru akar. Velakin hak arar, hukuk arar, şeffaflık arar, güven arar. Sahi Türkiye'de kaçı var?" diye sordu.Muratoğlu, yazısını şöyle sürdürdü:Ülkenin, bulunamayan kaynak, geri ödenmesi gereken milyarlarca dolar borcun oluşturduğu finansal baskı ve ekonominin parayı çevirirken yaşadığı zorluk tabak gibi ortada…Kimsenin dile getirmediği ise kasa boşalınca kurtuluşu gücün karanlık tarafında aradığımız.Nitekim yıllardır uyarıyorlardı… Türkiye para trafiğinde “gri liste”ye alındı. Sebebi de Türkiye'ye giren çıkan paranın kaynağı belli değilmiş…Güzel kardeşim, bu ülkede ne paralar dönüyor bizim haberimiz yok! Gidip de size mi açıklayacaklar?Bu listeye alınmamız neticesinde yurt dışından kaynak çekmemiz ve şirketlerin yurt dışında hesap açması zorlaştı. Türkiye'den yapılan uluslararası para transferleri daha fazla sorgulanır hale geldi.Yani Türkiye'den yapılan para transferlerini hem Türkiye'de hem yurt dışında sorgulamayan kalmıyor. Üstte bir iki telefon görünse de altta kazan kaynıyor.İşin enteresan tarafı, yurt dışına çıkan paralar yandaş ağırlıklı…