Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışında coronadan hayatını kaybeden Türkiye vatandaşlarının sayısı açıklandı /25 Mart 2020 11:55

Yurt dışında coronadan hayatını kaybeden Türkiye vatandaşlarının sayısı açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs nedeniyle yurt dışında hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı: Maalesef 32 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşlar ve öğrencilerle ilgili bilgiler verdi. Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sekiz ülkeye (İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, KKTC) 11 sefer düzenledik. 2 bin 721 öğrencimizi getirdik. 14 günlük karantina uygulaması başladı.

* Yurt dışında yaşayan 32 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

* Bazı vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye’ye gelmesini istedi aileleri. Biz de yardımcı olduk. Gereken desteği veriyoruz.

* Bizlere ve konsolosluklarımıza ulaşan çağrı ve önerileri tek tek inceliyor, dikkate alıyoruz. Sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Tek tek yanıt verdik. Yurt dışındaki misyonlarımız gerekeni yapmak istiyor. E-Konsolosluk işlemlerini yapmalarını öneriyoruz.
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