Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışında ikamet eden 5 milyon yakın gurbetçiyi vergi cezası korkusu sardı /07 Kasım 2021 02:05

Yurt dışında ikamet eden 5 milyon yakın gurbetçiyi vergi cezası korkusu sardı

Türkiye; en fazla gurbetçinin ikamet ettiği Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerle 1 Ocak 2019 tarihinden sonraki bilgileri paylaşmaya başladı. Muhatap ülkelerin şüphelendikleri kişiler hakkında dava açarak 20 yıl geriye dönük bilgileri talep edebileceği belirtiliyor.

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Yurt dışında ikamet eden 5 milyon yakın gurbetçiyi vergi cezası korkusu sardı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkeleri arasında banka bilgilerinin otomatik değişimi başta Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde ikamet eden Türkiye vatandaşlarını tedirgin etti.

Sadece Almanya’da ikamet eden 3,3 milyon gurbetçinin Türkiye’de bankalarda 40 milyar euroya (448 milyar TL) yakın mevduatı ve mal varlığı olduğu tahmin ediliyor.

Banka bilgilerini alan muhatap ülke şayet ülkesinde ikamet eden kişinin Türkiye’de mevcut hesabına, gelirlerine dair kendisine beyanda bulunulmadığını tespit ederse vergi kaçırmaktan ceza kesebilecek.

Özellikle sosyal yardım alan, ancak Türkiye’de gayrimenkul ya da mevduatı bulunan gurbetçilerin geriye dönük para cezalarına maruz kalabileceği belirtiliyor.

ANLAŞMA 31 ARALIK 2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Örneğin Türkiye’de ikamet eden bir Alman, Almanya’daki gelirlerine dair beyanda bulunmamış ise o da aynı şekilde Almanya’dan gelen bilgilerle Türkiye’de ceza alabilecek.

OECD üyesi ülkeler, 2011 yılında küresel vergi kaçakçılığıyla mücadele anlaşması kapsamında Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi Anlaşması’nı onayladı.

Yurt dışında neredeyse 5 milyonu aşkın vatandaşı ikamet eden Türkiye, uzun yıllar boyunca alt yapısının bilgi paylaşımına uygun olmadığını ileri sürerek yürürlüğe koymadığı anlaşmayı 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren hayata geçirdi.

Anlaşma çerçevesinde anlaşmaya taraf olan diğer ülkelerde ikamet eden kişilere ait hesap bilgilerini vergisel inceleme için elektronik ortamda diğer tarafa gönderecek.
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