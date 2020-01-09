AKP'den gurbetçiye ehliyet işkencesi!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 27 Ekim 2019'da istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında ikamet eden Türkiye vatandaşlarının ehliyet çilesinin devam ettiğini söyledi.





Sürücü belgelerinin değiştirilirken sahip olunan ehliyetlerin iadesi şartının kaldırılması gerektiğini belirten Yeneroğlu, “Çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere, 6 milyona yaklaşan nüfusu ile insanlarımız yılın farklı zamanlarında iş, tatil veya akraba ziyareti maksadıyla anavatanlarına gelmektedir." dedi.





YABANCI EHLİYET EN FAZLA 1 YIL KULLANILABİLİYOR





Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 88'inci maddesi, yurt dışında ikamet edenler dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerini Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 1 yıl kullanabiliyor.





Yeneroğlu, "Bu bir yılın ardından ise ülkemizde alınacak sürücü belgesiyle değiştirerek dış ülkelerden alınan belgenin ülkesine iadesinin gerektiğine işaret etmektedir." diye konuştu.





Yeneroğlu, "Ancak burada bahsedildiği gibi sürücü belgesinin değiştirilmesi durumunda, kişiler halihazırda bir sürücü belgesine sahip olmalarına rağmen, sıfırdan sürücü belgesi alma sürecine tabi tutulmakta, sahip olduğu sürücü belgesini kaybetmekte. Ödenecek harçlar da bu kişilere maddi olarak külfet getirmektedir.” dedi.





YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE ÇÖZÜLEBİLİR





Yeneroğlu ehliyet değiştirilirken yabancı ülkede almış olduğu ehliyeti vermek zorunda olanların daha önce ikamet ettiği ülkeye geri gitmesi halinde sıkıntı yaşadığını vurguladı.





Yeneroğlu, 2018 yılının başında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yönetmelikte yapılacak değişiklikle ehliyet çilesine çözüm getireceğini belirtmesine rağmen aradan geçen iki yıllık zaman zarfında herhangi adım atılmadığını dile getirdi.





Yeneroğlu, "Bu önemli konuda Sayın İçişleri Bakanımıza sorunun en kısa zamanda çözülmesi beklentisiyle çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.