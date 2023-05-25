Yurt dışında ikinci tur seçime katılım oranı arttı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemleri sona erdi.





Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre, temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 783 bin 107 oldu. Bugün TSİ 10.00 itibarıyla gümrüklerde kullanılan oylarla birlikte toplam sayı 1 milyon 895 bin 430'a ulaştı.





Bu sayı, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 150 seçmenin yüzde 55'ine tekabül ediyor.





Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar TSİ 17.00'ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.





Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yurt dışı temsilciliklerinde yaklaşık iki hafta olan oy verme süresi, ikinci turda beş güne inmişti.





27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ilk tur seçimlerde gümrükler hariç dış temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 287 oy kullanılmıştı.





İlk turda yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısı 1 milyon 839 bin 470'ti. Yaklaşık 3,4 milyon seçmenin bulunduğu yurt dışındaki katılım oranı yüzde 53'ün üzerinde olmuştu.





Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışındaki oyların yüzde 57,47'sini alırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 39,57'sini almıştı.





En çok oy Almanya'da kullanıldı

Türkiye dışında en fazla seçmenin bulunduğu Almanya'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen oy verme işlemi sırasında rekor düzeyde oy kullanıldı. İlk tur seçimlerde 724 bin 447 oyun kullanıldığı Almanya'da ikinci turda 760 bin 882 seçmen sandık başına gitti. İkinci turda katılım 60 bin 684 kişi arttı.





Almanya'da 17 merkezde kurulan sandıklara ilgi en fazla Essen Konsolosluk bölgesinde gösterildi. Burada 90 bin 662 kişi oy verdi. Stuttgart bölgesinde 84 bin 223, Düsseldorf'ta ise 76 bin 203 oy kullanıldı.





Diğer ülkelerde kaç kişi sandığa gitti?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) de ilk tura kıyasla katılım arttı. İlk turda 51 bin 597 oyun kullanıldığı ABD'de ikinci turda bu sayı 55 binin üzerine çıktı.





Avustralya'da ikinci turda 21 bin 183, Avusturya'da 67 bin 720, Belçika'da 91 bin 763, Büyük Britanya ve İrlanda'da 67 bin 867, Çin'de 955, Danimarka'da 16 bin 604, Finlandiya'da 3 bin 220, Fransa'da 207 bin 255, Hollanda'da 160 bin 799, İrlanda'da 4 bin 739, İsveç'te 14 bin 219, İsviçre'de 66 bin 186, İtalya'da 10 bin 512, Japonya'da 3 bin 21, Kanada'da 22 bin 241, Lüksemburg'da 16 bin 300, Rusya'da 4 bin 767 seçmen oy kullandı.