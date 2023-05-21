Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı /21 Mayıs 2023 21:16

Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyonu aştı

YSK, yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kurulan sandıklarda şu ana kadar 1 milyon 38 seçmenin cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullandığını duyurdu.

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Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bin oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs’ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 14 Mayıs’ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti. 
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