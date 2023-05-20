Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışında sandıklar açıldı: İşte ilk gün kullanılan oy sayısı /20 Mayıs 2023 20:32

Yurt dışında sandıklar açıldı: İşte ilk gün kullanılan oy sayısı

Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi bugün başladı. Uzun kuyrukların oluştuğu seçimde YSK ilk gün kullanılan oy sayısını açıkladı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yine Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

İLK GÜNDE KAÇ OY KULLANILDI?

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için an itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde 229 bin 916, gümrüklerde ise 11 bin 958 oy kullanıldığını açıkladı.

OYLAR ANKARA'DA TOPLANACAK

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

YURT DIŞI OYLARI NE ZAMAN SAYILACAK?

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

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