Yurt dışından gelenler yurtlara alınıyor

İstanbul Valiliği, korona virüsü salgınına ilişkin uçuşların durdurulduğu dokuz Avrupa’dan ülkesinden İstanbul’a gelecek olanlar için 14 gün karantina uygulanacağını açıkladı.







İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’ya “geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen” vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00’e kadar sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.





Bu kapsamda İstanbul’da karantina amaçlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı üç KYK yurdu boşaltılıyor. Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler diğer yurtlara sevk ediliyor.





Ankara’da da umreden dönenler Konya ve Ankara’dakş KYK yurtlarında karantinada bulunuyor.