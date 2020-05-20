Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışından Türkiye’ye gelenler hakkında çok önemli gelişme! /20 Mayıs 2020 16:32

Yurt dışından Türkiye’ye gelenler hakkında çok önemli gelişme!

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına uygulanan karantinayla ilgili yeni bir karar aldı. Artık Türkiye'ye gelenler, öğrenci yurtlarında karantinaya alınmayacak. Havaalanında yapılan muayene sonrası corona virüsü semptomu görülen kişiler izole edilerek hastaneye götürülecek. Herhangi bir semptom belirlenemeyen kişiler kendilerini 14 gün boyunca evlerinde izole edecek. Halen yurtlarda bulunan kişiler 14 günlük karantina süresine bakılmaksızın PCR testi sonrası en geç 23 Mayıs'a kadar evine gönderilecek.

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve 81 kentin valiliğine “Yurt Dışından Planlı Uçuşlar İle Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar” başlık bir yazı gönderildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih KARA imzalı yazıya göre yurt dışından planlı uçuşlarla Türkiye’ye gelen vatandaşlara uygulanan karantina yönteminde değişikliğe gidildi. Türkiye’ye giriş yapan Türk vatandaşları ve oturma izni olan kişiler artık KYK yurtlarında karantina altına alınmayacak.


Havaalanında yapılan muayeneleri sırasında corona virüsü semptomları yönünden şüpheli görülen kişiler havaalanındaki izolasyon alanına alınacak, 112 aracılığıyla il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek.

Herhangi bir semptom belirlenemeyen kişiler onam formlarını imzaladıktan sonra kendi imkanlarıyla evlerine gidecekler. 14 gün boyunca kendi evlerinde izole olacaklar ve bu süre içinde aile hekimleri tarafından izlenecekler.

Halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 günlük karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışları 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
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