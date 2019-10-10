Samanyolu Haber /Gündem / Yurt genelinde camilerde Fetih Suresi okundu /10 Ekim 2019 09:26

Yurt genelinde camilerde Fetih Suresi okundu

Suriye operasyonu sebebiyle ülke genelindeki pek çok camide Fetih suresi okunup dua edildi.

SHABER3.COM

Yurt genelinde Fetih Suresi okunurken Erzurum Lalapaşa Camisi’nde Müftü Hasan Hüsnü Sula, "Seher vakitlerinde sabah namazları öncesinde ecdattan miras kalan Fetih Suresi okuma geleneğini devam ettirdik. Sabah namazı sonrasında eller semaya açılıp, yüce Mevla’ya yalvardık. Ordumuzun her türlü sıkıntıdan, beladan ve musibetten muhafaza edilmesi, muzaffer olabilmesi için eller Allah'a açıldı. Bugün Erzurum'da da her camide olduğu gibi müftülüğümüzün de iştirak etmiş olduğu Erzurum'un tarihi camilerinden olan Lalapaşa camisinde tüm cemaatimizin elleri Mevla’ya açıldı. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyerek gönülden dua ettik" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yurt genelinde camilerde Fetih Suresi okundu Sonraki Haber >>

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yol , Çile ve Akıbet

Yol , Çile ve Akıbet

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:46:40