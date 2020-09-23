Samanyolu Haber /Gündem / "Yurtdışı yasağını kaldıramıyoruz, ya Can Dündar gibi yaparsanız?" /23 Eylül 2020 12:38

"Yurtdışı yasağını kaldıramıyoruz, ya Can Dündar gibi yaparsanız?"

Aralarında Etkin Haber Ajansı editörü İsminaz Temel ve muhabir Havva Cuştan'ın da bulunduğu 23 kişinin "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamalarıyla yargılandığı davanın son duruşmasında, "terör" dosyalarında daha önce adli kontrolü ve yurt dışı çıkış yasağını kaldıran birçok hâkimle ilgili soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

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Çarşamba günü İstanbul 27. ACM'de görülen duruşmada, Avukat Çakırgöz’ün İsminaz Temel’in annesinin rahatsızlığını hatırlatarak itiraz etmesi üzerine mahkeme başkanı, “Terör dosyalarında daha önce adli kontrolü ve yurt dışı çıkış yasağını kaldıran birçok hakimle ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

P24'ün aktardığına göre mahkeme başkanı şöyle konuştu:

“Biz de bu yüzden terör dosyalarında hükümden önce yurtdışı çıkış yasağını kaldıramıyoruz. Can Dündar davasında heyet yasağı kaldırdığı için Dündar ülkeden çıkış yapmış oldu. Bu tarz bir durumun yaşanmaması için yurt dışı çıkış yasağını bu aşamada reddediyoruz.”

Mahkeme başkanı, sadece beraat edeceği anlaşılan kişiler yönünden hükümden önce yurt dışı çıkış yasaklarını kaldırabileceklerini söyledi.

Adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 18 Şubat 2021’e erteledi.

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