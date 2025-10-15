Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışına kaçarken yakalanıp serbest bırakılan eski THK rektörü Ünsal Ban bu kez kaçtı! /15 Ekim 2025 09:27

Yurtdışına kaçarken yakalanıp serbest bırakılan eski THK rektörü Ünsal Ban bu kez kaçtı!

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'yla boşanması gündem olan, dört davada yargılanan ve yurt dışı yasağı bulunan Eski THK rektörü Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Ban'ın daha önce de Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'yla boşanması gündem olan, dört davada yargılanan ve yurt dışı yasağı bulunan Eski THK rektörü Ünsal Ban, eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, 4 davadan yargılanan, 3 davadan ayrı ayrı yurtdışı yasağı olan, Yunanistan'a kaçarken daha önce yakalanıp tutuklanan Ünsal Ban yurt dışına kaçtı.

Ban'ın Yunanistan'a kaçma girişimi öncesinde Yunanistan pasaportu aldığı da ortaya çıktı.

T24, Ban'ın çıkardığı Yunan pasaportu ve oturma izni kartına ulaştı.

NE OLMUŞTU?
Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edilmişti.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın, Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Ünsal Ban, eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçirmişti. Ünsal Ban’ın ismi, Sedat Peker’in açıklamalarında da geçiyordu
