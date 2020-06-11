Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışındaki işadamının evi 'ganimet' denerek kapı pencere yağmalandı /11 Haziran 2020 12:44

Yurtdışındaki işadamının evi 'ganimet' denerek kapı pencere yağmalandı

İsveç’te bulunan işadamı Gökhan Akdemir’in Mersin Çamlıyayla’daki evi gündüz gözüyle, ‘Bunlar f.töcü, malları helaldir’ diyen kişiler tarafından yağma edildi.

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Tr724'te yer alan habere göre evin kapıları söküldü, pencereler alındı. İki pikap ve bir otomobille evin önüne yanaşan yağmacılar evdeki tüm eşyaları götürdü. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Akdemir, “Evimi güpegündüz, bütün komşuların gözü önünde iki pikap ve bir araba, kapılar ve dolapları da sökmek suretiyle tüm eşyaları, kuvvetle muhtemel ‘F.TÖcünün malları helal’ diyerek yağmalıyorlar ve komşular da “Başımıza bir şey gelir” korkusuyla seslenemiyor.” ifadelerini kullandı.

ORTAĞIM DA MALLARIMI GASP ETTİ

TR724’ün ulaştığı işadamı Akdemir, “Biz Allah’a dayanmışız. Gerisi boş. Mal geri gelir. Ama evimin o şekilde yağmalanmasına, mallarımın gasp edilmesine çok üzüldüm. ‘Bir gün dönersek’ diye evin içindeki eşyalara dokunmamıştık.” diye konuştu. Akdemir’in ayrıca ortağı tarafından da dolandırıldığı öğrenildi. Akdemir’in verdiği bilgiye göre, ortağı bütün mallarına el koymuş: “Elimiz kolumuz bağlı. Allah’tan başka güvencemiz yok. Ne diyelim!”

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