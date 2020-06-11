Yurtdışındaki işadamının evi 'ganimet' denerek kapı pencere yağmalandı



Tr724'te yer alan habere göre evin kapıları söküldü, pencereler alındı. İki pikap ve bir otomobille evin önüne yanaşan yağmacılar evdeki tüm eşyaları götürdü. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Akdemir, “Evimi güpegündüz, bütün komşuların gözü önünde iki pikap ve bir araba, kapılar ve dolapları da sökmek suretiyle tüm eşyaları, kuvvetle muhtemel ‘F.TÖcünün malları helal’ diyerek yağmalıyorlar ve komşular da “Başımıza bir şey gelir” korkusuyla seslenemiyor.” ifadelerini kullandı.





ORTAĞIM DA MALLARIMI GASP ETTİ





TR724’ün ulaştığı işadamı Akdemir, “Biz Allah’a dayanmışız. Gerisi boş. Mal geri gelir. Ama evimin o şekilde yağmalanmasına, mallarımın gasp edilmesine çok üzüldüm. ‘Bir gün dönersek’ diye evin içindeki eşyalara dokunmamıştık.” diye konuştu. Akdemir’in ayrıca ortağı tarafından da dolandırıldığı öğrenildi. Akdemir’in verdiği bilgiye göre, ortağı bütün mallarına el koymuş: “Elimiz kolumuz bağlı. Allah’tan başka güvencemiz yok. Ne diyelim!”



