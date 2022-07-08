Yurtdışındaki seçmen için CHP'den yeni teklif

Yaklaşan seçim süreci öncesin CHP cephesinden yeni bir hamle geldiği aktarıldı. CHP'li Bülent Tezcan, yurt dışının ayrı bir seçim çevresi olarak belirlenmesini içerek bir kanun teklifi sundu.CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışını ayrı bir seçim çevresi olarak düzenlenmesini öngören kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklife göre, yurt dışı seçim çevresi için 15 milletvekili ayrılacak ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi temsilcilerini TBMM’ye gönderebilecek.Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, ikisi yürürlük maddesi olmak üzere 9 maddeden oluşuyor. Kanun teklifi, yurt dışında yaşayan yaklaşık 5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçme ve seçilme hakları ile ilgili önemli değişiklikler getiriyor.Teklifte, yurt dışı seçim çevresi için 15 milletvekili ayrılması ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi temsilcilerini TBMM’ye gönderebilmesinin önünü açan maddeler yer aldı.