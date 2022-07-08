Samanyolu Haber /Politika / Yurtdışındaki seçmen için CHP'den yeni teklif /08 Temmuz 2022 20:27

Yurtdışındaki seçmen için CHP'den yeni teklif

Yaklaşan seçim süreci öncesi siyasi arenadaki hareketlilik devam ediyor. Bu kez yurt dışındaki seçmenlerle ilgili bir gelişme yaşandı. CHP'li Bülent Tezcan, yurt dışının ayrı bir seçim çevresi olarak belirlenmesini içerek bir kanun teklifi sundu.

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Yaklaşan seçim süreci öncesin CHP cephesinden yeni bir hamle geldiği aktarıldı. CHP'li Bülent Tezcan, yurt dışının ayrı bir seçim çevresi olarak belirlenmesini içerek bir kanun teklifi sundu.
 Evrensel'de yer alan habere göre CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışını ayrı bir seçim çevresi olarak düzenlenmesini öngören kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklife göre, yurt dışı seçim çevresi için 15 milletvekili ayrılacak ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi temsilcilerini TBMM’ye gönderebilecek.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, ikisi yürürlük maddesi olmak üzere 9 maddeden oluşuyor. Kanun teklifi, yurt dışında yaşayan yaklaşık 5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçme ve seçilme hakları ile ilgili önemli değişiklikler getiriyor.

Teklifte, yurt dışı seçim çevresi için 15 milletvekili ayrılması ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi temsilcilerini TBMM’ye gönderebilmesinin önünü açan maddeler yer aldı.
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