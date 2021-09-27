Samanyolu Haber /Ekonomi / Yurtdışından kafaları karıştıran kulis: Kavcıoğlu da kovuluyor /27 Eylül 2021 13:01

Yurtdışından kafaları karıştıran kulis: Kavcıoğlu da kovuluyor

Sürekli başkan değişimi yaşanan Merkez Bankası'nda şimdi de Şahap Kavcıoğlu mu yolcu?

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Uluslararası yatırım şirketi Bluebay Asset Management yöneticisi Timothy Ash, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında fikir ayrılıkları olduğuna ve yakın bir zamanda Merkez Bankası'nın değişebileceğinin konuşulduğunu belirtti.

Twitter'dan paylaşım yapan Ash, "Erdoğan'ın Kavcıoğlu ile ters düştüğü ve yakında değişim olabileceğine ilişkin çokça konuşma var. İnsanların ne düşündüğünü ve para politikasına her şekilde Erdoğan'ın karar verdiğini bildiğimiz durumda bunun gerçekten bir anlamı var mı merak ediyorum" yazdı.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla  Merkez Bankası'nda 20 ay içinde görev yapan 4'üncü başkan olmuştu.

ASH SÖZÜ DİNLENEN BİR UZMAN

Londra yatırım piyasasında sözü dinlenen bir yatırım uzmanı olan Ash, daha önce Türkiye ile ilgili S400 yaptırımları, Merkez Bankası kararları ve bazı önemli istifalar olmak üzere birçok tahmininde isabet etmişti.
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