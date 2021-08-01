Samanyolu Haber /Gündem / Yurttaş tepki gösterdi /01 Ağustos 2021 16:11

Yurttaş tepki gösterdi

Marmaris'te devam eden yangın sırasında reklam filmi çekilmesine yurttaşlar tepki gösterdi.Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nden Marmaris yangınında görevlendirilen itfaiyeciler, yangın sürerken çektikleri reklam videosunda OSB Başkanları M. Abdülkadir Uslu ve Necip Filiz’e teşekkürler edilirken, OSB İtfaiye Müdürü Hakan Demir’e övgüler dizildi.

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Denizli OSB Twitter sayfasında paylaşılan videoda itfaiyeci “Denizli OSB ekiplerinin müdahale ettiği bölgenin karşı bölgesinde gördüğünüz gibi tekrar başladı yangın. Su problemini şuan çözdüm. Havuzdan su çekiyoruz. Şurada bir ev var Allah’ın izniyle onu da kurtardık. Malzeme sıkıntısı yaşıyoruz onu da sağolsun yönetim kurulu başkanları Necip, Derya, Abdülkadir Bey başkanlarımız Denizli’den gönderdi” ifadelerini kullandı.

Evrensel'in haberine göre reklam videosunu çeken itfaiyeci “Araçlarımızda bulunan dalgıç pompalarla suyu da buldum şuanda. Buradan suyu halledeceğiz. Araçlarımız gördüğünüz gibi Denizli OSB İtfaiye araçları ve ekipmanları. Faydalı olabiliyorsak başta İtfaiye Müdürü Hakan Demir olarak ben ve ekiplerim gurur ve huzur içerisindeyim” dedi. Bir yurttaşın da konuştuğu videoda OSB Yönetim Kurulu Başkanları AKP Eski İl Başkanı Necip Filiz, M. Abdülkadir Uslu, Derya Baltalı’ya ve çalışmak yerine reklam videosunu çeken İtfaiye Müdürü Hakan Demir’e teşekkür edildi.

Videoyu izleyen bir yurttaş da “Yangını söndürmek yerine kendi reklamını yapıyor. İtfaiyecilere yardım edeceğine OSB müdürlerine yalakalık yapıyor. ‘Başta İtfaiye Müdürü ben Hakan Demir’ ne demek? Milletin evi yanıyor kendisi orada şov yapıyor. Orada başka itfaiye ekipleri var, başka çalışanlar var hangisi böyle bir video çekmiş” sözleriyle tepki gösterdi. 
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